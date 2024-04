Media Molecule lavora a un gioco completamente nuovo, per un annuncio di lavoro

L' annuncio in questione è per la ricerca di un programmatore principale in ambito Art Technology, e nelle caratteristiche del ruolo c'è "collaborare strettamente con il team di programmazione più esteso e portare avanti i requisiti tecnici e gli standard per la nuova IP di Media Molecule".

Qualcosa di inedito da Media Molecule

In molti speravano in un arrivo di Dreams su PC

Nonostante non si possa prendere come un'informazione ufficiale, il dettaglio è abbastanza esplicito e sembra proprio indicare che ci sia almeno una nuova proprietà intellettuale in sviluppo presso Media Molecule, in attesa di scoprire di cosa si tratti.

Dreams è uscito in forma completa nel 2019, e ha raggiunto la conclusione del supporto ufficiale nei mesi scorsi, di fatto segnando la fine del suo percorso piuttosto lungo, ma è probabile che il team stia lavorando al nuovo progetto già da alcuni anni.

In molti aspettavano un a arrivo di Dreams su PC, ma Sony evidentemente non ha considerato il titolo papabile per un port su Windows, cosa che però dovrebbe quantomeno aver liberato ulteriori risorse per il progetto successivo, che potrebbe dunque essere presentato tra non molto.