Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 arriverà prima su Xiaomi, poi su OnePlus

L'ufficialità del lancio di Snapdragon 8 Gen 4 è prevista per ottobre, ma indiscrezioni precedenti hanno indicato che il design del chipset sarebbe stato finalizzato già ad aprile. Questo ha dato ai vari partner Qualcomm il tempo necessario per esaminare e testare il SoC. Tra i dispositivi che si stanno adattando al nuovo silicio c'è OnePlus 13, ma secondo le ultime voci non sarà il Flagship Killer a vantarsi per primo del SoC. Durante il summit annuale di Snapdragon, quando molti partner di Qualcomm sveleranno quali dei loro dispositivi saranno equipaggiati con il prossimo chipset di punta, Xiaomi potrebbe essere la prima a presentare la sua offerta premium per l'anno. Secondo un informatore, il produttore cinese manterrà la sua esclusiva storica con il primo smartphone Snapdragon 8 Gen 4: Xiaomi 15 sarà il primo dispositivo ad annunciare l'adozione del chipset Qualcomm nel quarto trimestre del 2024, seguito da OnePlus 13.

Tra Xiaomi e OnePlus Il messaggio del leaker Yogesh Brar ha indicato che le aziende coinvolte nel lancio dei dispositivi di punta manterranno le loro "posizioni".

Dopo Xiaomi, ci si aspetta che OnePlus e iQOO presentino le proprie versioni di dispositivi di fascia alta nel 2025. C'è possibilità che Xiaomi abbia collaborato con Qualcomm per ottimizzare il processore e offrire il miglior equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

In più, l'informatore Digital Chat Station ha suggerito su Weibo che OnePlus 13 è attualmente in fase di test con lo stesso SoC.

Sono state inoltre diffuse alcune informazioni preliminari sul dispositivo, suggerendo uno schermo curvo da 6,8 pollici con risoluzione 2K e tecnologia OLED LTPO. Con dimensioni simili a Galaxy S24 Ultra di Samsung, OnePlus 13 potrebbe offrire la flessibilità di adattare la frequenza di aggiornamento fino a 10Hz per risparmiare energia in modalità statica.

Nonostante non siano stati rivelati dettagli sulla frequenza massima di aggiornamento, è probabile che OnePlus mantenga un limite di 120Hz per garantire un'esperienza utente fluida.

Il dispositivo potrebbe anche includere una lente periscopica zoom, come accennato nelle informazioni preliminari sulla fotocamera.