Stellar Blade, Helldivers 2 e gli altri: quest'anno PS5 può fare a meno delle esclusive first party?

Quando, qualche tempo fa, il nuovo CEO di PlayStation ad interim Hiroki Totoki ha affermato che fino al 2025 non sono previste uscite first party di serie note, la cosa è stata presa con grande disappunto un po' da tutti, ma progressivamente stiamo comprendendo cosa avevano in mente le alte sfere di Sony per questo lungo iato da parte dei team interni. Anche Stellar Blade conferma che la strategia della compagnia di PlayStation, per quest'anno, è affidarsi soprattutto alle produzioni esterne, puntando forte sulle esclusive third party (o "second party", come vengono definite alcune di queste) per compensare le grosse lacune della produzione interna del 2024, rimasta forse impantanata nella famosa transizione verso i live service, o fisiologicamente priva di titoli pronti a breve termine a causa di uscite avvenute nel recente passato.

Non è nulla di nuovo, a dire il vero: anzi, potrebbe essere visto come un ritorno alle origini per Sony, che all'inizio della sua carriera videoludica non aveva praticamente alcun team interno ma ha saputo costruire il suo impero proprio attraverso partnership e collaborazioni, cercando di rendere la propria piattaforma quanto più appetibile possibile per i grossi publisher di terze parti. Nonostante oggi le esclusive third party facciano piuttosto discutere, erano infatti cosa normale fino a un po' di tempo fa, e a queste si deve il grande successo delle prime PlayStation, che ha portato alla costruzione dell'impero odierno. Non stupisce dunque il continuo ricorso a soluzioni simili da parte di Sony, che sembra aver rilanciato alla grande in questo ambito, forse con uno slancio anche superiore.