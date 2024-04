Apple annuncerà i nuovi iPad il 7 maggio: ecco cosa aspettarsi

Apple ha annunciato un evento per l'inizio di maggio dal claim "Let Loose", che vedrà con tutta probabilità il rilascio dei nuovi e attesi tablet dell'azienda.

Apple ha appena annunciato il suo prossimo evento, al motto di "Let Loose", fissato per il 7 maggio.

L'evento si terrà interamente online, inizierà alle 16 ora italiana e si concentrerà sulle ultime novità riguardanti hardware e accessori per tablet. Ci si aspetta un'enfasi particolare sui nuovi iPad Pro e Air e, come suggerisce l'immagine promozionale che mostra una Apple Pencil stretta tra le dita, sui potenziali nuovi stilo e la Magic Keyboard.

Tastiera e Matita L'immagine promozionale colorata che mette in evidenza l'iPad e la presenza della Apple Pencil L'evento potrebbe finalmente portare sulla scena i tanto attesi nuovi modelli di iPad, un'attesa che è stata lunga, considerando la storia di Apple in questa categoria di prodotti. I protagonisti principali dell'evento saranno probabilmente i nuovi modelli di iPad Pro con display OLED.

Le voci a riguardo circolano da un po' e indicano, oltre al nuovo display, la partecipazione del processore M3 aggiornato e una fotocamera frontale posizionata orizzontalmente.

Inoltre, si prevedono due nuovi iPad Air con chip M2, considerando che gli ultimi modelli lanciati risalgono al 2022. La nuova Tastiera Magica, ridisegnata con struttura in alluminio e trackpad più ampio, farà compagnia alla presentazione della nuova Apple Pencil con punte magneticamente intercambiabili per simulare diversi strumenti di scrittura e disegno.

Si vocifera anche che la generazione ventura di Apple Pencil potrebbe introdurre una nuova gesture "squeeze" per azioni rapide come l'aggiunta di forme, firme, sticker o testo, presumibilmente attivabile premendo la superficie della Matita.

Potrebbe inoltre includere il supporto per Dov'è ed essere compatibile con Vision Pro, come suggerisce un brevetto depositato nel settembre 2023.