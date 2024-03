WWDC24: annunciate le date dell'evento di Apple

Apple ha annunciato le date in cui si svolgerà online la WWDC24 (Worldwide Developers Conference): dal 10 al 14 giugno 2024. Naturalmente non mancherà il classico evento di apertura, trasmesso dall'Apple Park, in cui saranno presentati i nuovi prodotti della compagnia relativi a iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.

Come sempre, la WWDC24 sarà gratuita per tutti gli sviluppatori e le sviluppatrici e vedrà Apple impegnata come al solito ad aiutare nel miglioramente delle applicazioni e dei giochi dei vari studi, "oltre a fornire informazioni approfondite su nuovi strumenti, framework e funzionalità."