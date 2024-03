Stellar Blade sarà tradotto e doppiato in italiano

Quindi Stellar Blade avrà tutti i testi tradotti in Coreano, inglese (US), francese, italiano, tedesco, spagnolo, danese, olandese, finlandese, norvegese, polacco, portoghese, russo, svedese, arabo, turco, tailandese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale; le seguenti lingue avranno anche il doppiaggio: Coreano, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, spagnolo latino americano.

Stellar Blade sarà completamente tradotto in italiano , doppiaggio compreso. La notizia è emersa dal PlayStation Blog in occasione dell'annuncio della demo. Nel testo che presenta la versione di prova di questa attesissima esclusiva per PS5, possiamo infatti leggere che: "Come la demo, il gioco completo sarà disponibile nelle seguenti lingue". Quindi vengono distinte le lingue che avranno solo la traduzione da quelle che avranno anche il doppiaggio.

Altri dettagli

Stellar Blade parlerà italiano

Non ci sono dettagli su chi saranno i doppiatori, che probabilmente scopriremo in occasione del lancio della demo ufficiale, che avverrà il 29 marzo alle ore 15:00.

Vista l'occasione, vi ricordiamo anche che i progressi fatti nella demo saranno trasferibili nella versione completa, partendo dall'ultimo checkpoint raggiunto.

Per chi non lo conoscesse, Stellar Blade è un action in terza persona con protagonista EVE, membro della settima Unità aerea che viene inviata sulla Terra per riprenderlo dai Naytiba, degli alieni non proprio amichevoli. La .