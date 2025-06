"Ciò implica che nelle donne l'intestino è un po' spinto verso la pancia, e la curva che procede verso l'area inguinale si chiama 'Monte di Venere'. Ovviamente, sempre nelle donne, c'è più grasso che muscolo e non è possibile vedere la linea di demarcazione dei muscoli."

"Per parlare del sedere, dobbiamo prima parlare del bacino", ha detto Kim. "Il bacino è fondamentalmente come una ciotola che contiene l'intestino: c'è l'intestino, poi la spina dorsale, poi il bacino. Negli uomini l'angolazione è dritta, mentre il bacino femminile è inclinato ."

A quanto pare il director di Stellar Blade è un profondo conoscitore di fondoschiena e anatomia : quando gli è stato chiesto in cosa consista la bellezza di un paio di natiche femminili, Hyung-tae Kim si è lanciato in una spiegazione estremamente tecnica e dettagliata.

La spiegazione continua...

La produzione PlayStation di maggior successo di sempre su Steam, Stellar Blade ha portato sullo schermo dei fondoschiena notevoli, ma per il director Hyung-tae Kim il discorso non può ridursi al mero fanservice, ed è per questo che la sua spiegazione è stata così dettagliata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Uno potrebbe chiedersi: e la vita? Quella però è per lo più intestino e ossa, quindi sono il grasso e i muscoli a creare le linee. Negli uomini quello spazio è un po' rigido, con le ossa sporgenti. Gli uomini, fondamentalmente, non hanno una giunzione tra glutei laterali e coscia."

Ed è qui che sta il punto: "Nelle donne, invece, quella zona è piena di grasso e ciò contribuisce a creare la curva: è per questo che il fondoschiena femminile è considerato esteticamente molto bello."