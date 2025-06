L'ennesimo leak di Battlefield mostra in azione la modalità Rush

Certo, sui social sono stati evidenziati alcuni elementi da rifinire , relativi più che altro al bilanciamento, ma la percezione che gli utenti hanno del nuovo episodio è positiva e pare che per il momento sia stata scongiurata una situazione in stile Battlefield 2042.

Si tratta di una modalità particolarmente amata dagli appassionati della serie, che in questa incarnazione sembra evidenziare molte similitudini con Call of Duty: Modern Warfare . Un aspetto tutt'altro che negativo, ad ogni modo: stando alle prime reazioni, l'alpha promette decisamente bene.

Presto l'annuncio?

EA ha detto che l'annuncio ufficiale del nuovo Battlefield è in arrivo, il che fa senz'altro pensare alla Gamescom e agli eventi estivi ancora in programma come possibile palcoscenico per presentare il gioco e le sue caratteristiche.

Dopo quanto accaduto con il già citato Battlefield 2042 è del tutto normale che il publisher voglia prendersi tutto il tempo necessario per fare le cose per bene ed evitare accelerazioni che possano influenzare negativamente il progetto.

Ad ogni modo, il prossimo capitolo di Battlefield dovrebbe fare il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S prima di aprile 2026, dunque nell'ambito dell'attuale anno fiscale: staremo a vedere.