Zelda: Link's Awakening, Mario e Splatoon testati su Nintendo Switch 2 da Digital Foundry

Per quanto riguarda Splatoon 3, l'aggiornamento porta il gioco da 1080p dinamici a 4K dinamici , mentre le aree hub girano ora a 60 frame al secondo in luogo dei precedenti 30 fps. In modalità portatile si raggiungono i 1080p a 60 fps stabili, migliorando il contrasto e riducendo il motion blur.

Un trattamento simile lo ha ricevuto Super Mario Odyssey, andando a ottimizzare la fluidità anche per gli elementi secondari e nelle zone più affollate, e aumentando la risoluzione da 900p a 1800p dinamici in modalità docked e raggiungendo i 1080p pieni in modalità portatile.

Stando a quanto riportato da John Linneman e Oliver Mackenzie, Link's Awakening ha ricevuto miglioramenti sostanziali sul piano del frame rate , ora ancorato ai 60 fps, ma anche un boost relativo alla risoluzione, portata da 720p a 1620p in modalità docked e da 576p a 1080p in modalità portatile.

The Legend of Zelda: Link's Awakening, Super Mario Odyssey, Splatoon 3 e altri giochi sono stati testati da Digital Foundry su Nintendo Switch 2 al fine di verificare la qualità degli aggiornamenti gratuiti che hanno ricevuto.

Gli altri giochi

Come sappiamo, i giochi Switch 1 girano meglio su Nintendo Switch 2 anche senza update in vari casi, ma con gli appositi aggiornamenti ci si trova spesso di fronte a vere e proprie remaster gratuite, come hanno sottolineato Linneman e Mackenzie in questo video.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury passa da 720p a 1080p e da 30 fps a 60 fps in modalità portatile, mentre in modalità docked raggiunge i 1800p dinamici, con ombre più definite grazie a una migliore risoluzione delle shadow map, riporta l'analisi.

Per quanto riguarda infine Captain Toad: Treasure Tracker e New Super Mario Bros. U Deluxe, il primo passa da 1080p a 1440p in modalità docked e da 720p a 1080p in portatile, mentre il secondo sale fino a 4K in modalità docked e 1080p in portatile, anche se qui sarebbe stato meglio applicare un super sampling o introdurre un supporto ai 120 fps.