I giochi Switch 1 girano meglio su Nintendo Switch 2 anche senza update in vari casi, per alcune analisi

Considerando che Nintendo Switch 2 non è stata inviata in anticipo alle redazioni di tutto il mondo, questo non solo ha portato alla mancanza di recensioni approfondite in tempo per il lancio, ma anche all'assenza di approfondimenti di questo tipo, dunque probabilmente molte caratteristiche verranno indagate meglio nel prossimo periodo.

Sebbene la cosa possa sembrare logica, non era del tutto prevedibile, anche considerando il modus operandi classico della compagnia: invece, come riferito anche nella nuova analisi in video di Digital Foundry, vari giochi Nintendo Switch 1 girano meglio su Switch 2 anche senza un update specifico .

I giochi con frame-rate sbloccato funzionano meglio

Si parla dunque di giochi in retro-compatibilità, che non hanno ricevuto quegli update specifici che Nintendo ha pubblicato già per diversi giochi in modo da sfruttare il potenziale aggiuntivo offerto dalla macchina in maniera più precisa.

Prendendo in considerazione quei titoli senza update, si nota che diversi giochi dati in pasto a Nintendo Switch 2 risultano decisamente migliorati, soprattutto in termini di fluidità e frame-rate ma in certi casi anche di risoluzione.

L'hardware più potente, a quanto pare, agisce incrementando il frame-rate e la risoluzione nel caso in cui il gioco adotti un sistema dinamico su questo fronte, ma c'è da fare una distinzione.

I giochi che ottengono miglioramenti in termini di frame-rate sono quelli che non avevano il cap fissato su un certo valore: quei titoli per esempio che non hanno la frequenza bloccata a 30 fps, e che per questo motivo dimostravano una notevole instabilità in precedenza, ora in molti casi sfruttano il potenziale aggiuntivo di Nintendo Switch 2 e ottengono un netto incremento di prestazioni.

Il video di Digital Foundry si concentra in particolare sul problematico Batman: Arkham Knight e su The Witcher 3: Wild Hunt, ma altre testimonianze confermano miglioramenti in altri titoli come Hyrule Warriors, purché non abbiano il cap alla frequenza di aggiornamento.