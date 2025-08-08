Nintendo Switch 2 come Playdate? Scoperto un brevetto per un accessorio con manovella per i Joy-Con 2

È stato scovato un brevetto registrato da Nintendo relativo a un peculiare accessorio per Nintendo Switch 2, un controller a forma di manovella da attaccare ai Joy-Con 2 della console. Qualcuno ha detto Playdate?

L'idea ricorda infatti, almeno in parte, il dispositivo di Panic, visibile nell'immagine di copertina. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una console portatile dalle dimensioni tascabili, dotata di uno schermo in bianco e nero e di una manovella meccanica sul lato destro, pensata per offrire agli sviluppatori nuove possibilità di gameplay, brillanti e fuori dagli schemi. Se ne volete sapere di più, vi rimandiamo alla nostra recensione del Playdate.