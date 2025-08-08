Nintendo Switch 2 come Playdate? Scoperto un brevetto per un accessorio con manovella per i Joy-Con 2

È stato scovato un brevetto registrato da Nintendo relativo a un peculiare accessorio per Nintendo Switch 2, un controller a forma di manovella da attaccare ai Joy-Con 2 della console. Qualcuno ha detto Playdate?
L'idea ricorda infatti, almeno in parte, il dispositivo di Panic, visibile nell'immagine di copertina. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una console portatile dalle dimensioni tascabili, dotata di uno schermo in bianco e nero e di una manovella meccanica sul lato destro, pensata per offrire agli sviluppatori nuove possibilità di gameplay, brillanti e fuori dagli schemi. Se ne volete sapere di più, vi rimandiamo alla nostra recensione del Playdate.
Come funzionerebbe questo accessorio
Il brevetto di Nintendo sembra ispirarsi proprio alla peculiarità del Playdate, aggiungendo però elementi distintivi. Come mostrato nelle immagini qui sotto, si tratta di un'espansione per il Joy-Con sinistro, da collegare tramite dei magneti. L'accessorio include una manovella e una rotella cliccabile.
Dalla documentazione apprendiamo che le rotazioni della manovella vengono tracciate da un disco rotante attraverso il sensore interno del Joy-Con. La rotella, invece, è monitorata tramite un sistema di ingranaggi, e il suo clic attiva il pulsante SL. È presente anche un secondo pulsante dedicato all'SR.
Va precisato che l'esistenza di un brevetto non implica necessariamente l'arrivo sul mercato di un prodotto. Le aziende depositano regolarmente prototipi e idee, ma solo una piccola parte di questi si trasforma in accessori reali. A ogni modo un accessorio simile potrebbe aprire la strada a nuove soluzioni di gameplay, come del resto ha già dimostrato il Playdate.