Monitor da gaming BenQ da 24", FullHD e un refresh rate da 165Hz è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente un'occasione per chiunque sia alla ricerca di un nuovo monitor da gaming: il BenQ MOBIUZ EX240N è al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/08/2025
Monitor da gaming BenQ

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto allettante e interessante se sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming. Il monitor BenQ MOBIUZ EX240N viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 28% che fa calare il costo del prodotto fino a 99,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo a questo prezzo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: BenQ è un brand che non ha bisogno di troppe presentazioni. La sua lunga esperienza nel settore gaming (e non solo) lo rende garante di qualità e affidabilità nella realizzazione dei suoi dispositivi e accessori informatici.

Dettagli tecnici del monitor BenQ

Il BenQ MOBIUZ EX240N è un monitor da gaming da 24" progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Dotato di pannello VA con risoluzione Full HD (1920x1080), supporta una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il gameplay risulta sempre fluido e privo di tearing.

Monitor BenQ MOBIUZ EX240N
Monitor BenQ MOBIUZ EX240N

La qualità visiva è ulteriormente potenziata dalle tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer, che ottimizzano automaticamente colori, contrasto e dettagli in ombra, migliorando la visibilità in ogni scenario di gioco. Anche l'audio non è da meno: il monitor integra due altoparlanti da 2,5W con chip DSP e tecnologia audio treVolo, offrendo un suono dinamico con tre modalità audio personalizzabili.

