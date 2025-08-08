Tutto sul monitor LG OLED da 720Hz e le altre novità dal K-Display 2025

Il K-Display è da anni un appuntamento centrale per produttori e appassionati, e l'edizione 2025 non ha fatto eccezione: accanto ai modelli già noti, sono arrivate dimostrazioni di tecnologie mai mostrate prima, destinate a entrare nei prodotti commerciali nei prossimi mesi. Anche LG ha scelto questo palcoscenico per mostrare i progressi della propria tecnologia OLED di quarta generazione.

L'azienda ha già lanciato in Cina il suo primo monitor basato su pannello Tandem OLED di quarta generazione, ma l'evento coreano ha offerto un'anteprima delle applicazioni future, soprattutto nel settore gaming. Tra le novità, spiccano pannelli di grande formato e soluzioni a refresh rate estremamente elevato, pensate per ridurre al minimo la latenza e migliorare la fluidità delle immagini in movimento.