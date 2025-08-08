0

Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per Xbox Series X è in offerta su Amazon

La versione con equipaggiamento aggiuntivo e contenuti extra dedicati ai cacciatori Sarentu di Avatar: Frontiers of Pandora è in sconto su Amazon.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/08/2025
Una schermata di Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora
News Video Immagini

Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per Xbox Series X è acquistabile su Amazon a 19,99€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 32,78€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa edizione esclusiva Amazon include il pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu, con arma e set di equipaggiamento unici per personalizzare il proprio Na'vi. Potrete sviluppare il personaggio, potenziare abilità e creare armi su misura per affrontare le sfide della frontiera occidentale di Pandora.

Un’avventura epica tra terra e cielo

Il gioco offre la possibilità di instaurare un legame con la propria banshee personale, rendendo possibili spettacolari combattimenti aerei e l'esplorazione dall'alto. Potrete alternare le armi tradizionali Na'vi, come arco e scaglialance, a quelle umane più devastanti, tra cui fucili d'assalto e shotgun.

L'intera storia può essere affrontata in modalità giocatore singolo o in cooperativa online a due giocatori, garantendo libertà d'azione e un'esperienza immersiva. Un must per gli appassionati dell'universo di James Cameron e dei mondi open world.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per Xbox Series X è in offerta su Amazon