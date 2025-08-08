Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per Xbox Series X è in offerta su Amazon

Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per Xbox Series X è acquistabile su Amazon a 19,99€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 32,78€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa edizione esclusiva Amazon include il pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu, con arma e set di equipaggiamento unici per personalizzare il proprio Na'vi. Potrete sviluppare il personaggio, potenziare abilità e creare armi su misura per affrontare le sfide della frontiera occidentale di Pandora.