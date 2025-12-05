La visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora è stata mostrata in azione

Quest'ultima introdurrà una nuova campagna, con un nuovo protagonista e con tanti riferimenti all'imminente Avatar: Fuoco e Cenere , il nuovo capitolo della saga cinematografica diretta da James Cameron.

Ci sono alcuni dubbi sulle animazioni, ma in generale sembra che Massive Entertainment abbia fatto un ottimo lavoro con questa nuova feature, che arriva quando mancano ormai pochi giorni al lancio dell'espansione Dalle Ceneri .

Si tratta di un lavoro che ha richiesto parecchio tempo, ma stando ai feedback degli utenti è esattamente ciò di cui l'ambizioso tie-in ha sempre avuto bisogno: una telecamera alle spalle del personaggio , che consente di approcciare l'intera esperienza in maniera diversa rispetto alla prima persona.

Un video di gameplay pubblicato da IGN mostra in azione la visuale in terza persona di Avatar: Frontiers of Pandora , disponibile grazie a un aggiornamento gratuito per il gioco che Ubisoft ha pubblicato oggi.

Un rilancio dopo due anni

Accolto dalla stampa con voti positivi ma non troppo, Avatar: Frontiers of Pandora sta giocando in questo momento la carta di un pur tardivo rilancio, che arriva a due anni dal debutto del gioco e punta a sfruttare l'entusiasmo attorno all'appena citato Fuoco e Cenere.

Non c'è dubbio infatti che il film riaccenderà i riflettori sull'importante proprietà intellettuale e su tutto ciò che vi ruota attorno, incluso appunto Frontiers of Pandora, che al momento è l'unico e migliore videogioco basato sul franchise.