Avatar: Frontiers of Pandora, voti positivi ma non troppo per l'open world di Ubisoft

È arrivato il responso della critica per Avatar: Frontiers of Pandora, l'ambiziosa produzione open world di Ubisoft che è stata accolta dalla stampa internazionale con voti positivi ma non troppo: l'attuale media su Metacritic è pari a 74.

Destructoid - 9

XboxEra - 8,8

GameGrin - 8,5

God is a Geek - 8,5

But Why Tho? - 8

Dexerto - 8

GameSpew - 8

GamingTrend - 8

Screen Rant - 8

VGC - 8

We Got This Covered - 8

VideoGamer - 8

GameSpot - 8

VG247 - 8

Comicbook.com - 8

TheGamer - 8

Gfinity - 8

Game Informer - 7,8

MGG - 7,5

GLHF on Sports Illustrated - 7

Twinfinite - 7

GamesRadar+ - 7

Attack of the Fanboy - 7

IGN - 7

PlayStation Universe - 7

Worth Playing - 6,5

Cultured Vultures - 6

Digital Trends - 6

GGRecom - 6

PCGamesN - 6

Stevivor - 5

Shacknews - 5

Slant Magazine - 5

Game Rant - 5

Checkpoint Gaming - 4,5

Come si può vedere, ci sono ben tredici 8 fra le attuali recensioni e ciò restituisce senza dubbio l'idea di un ottimo titolo che però, a quanto pare, non tutti hanno apprezzato, come dimostrano i tanti 5, 6 e 7 che ritroviamo nella lista.

Fra le critiche più frequenti e feroci ci sono quelle alla struttura open world, fin troppo inflazionata, e in generale a un'esperienza distante dalla qualità che sarebbe stato lecito attendersi da una produzione così importante e ambiziosa.