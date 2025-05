Avatar: Frontiers of Pandora potrebbe tornare con una nuova versione sul mercato

C'è la possibilità che Ubisoft abbia intenzione di rilanciare Avatar: Frontiers of Pandora sul mercato con una nuova versione che dovrebbe arrivare nel corso dell'anno: si tratterebbe di una Director's Cut di cui non ci sono ancora dettagli, ma che sarebbe già in programma per i prossimi mesi.

La questione a partire da Tom Henderson, giornalista/insider di Insider-Gaming, il quale non ha riferito con precisione il titolo ma non avrebbe nemmeno smentito che si tratti dell'adattamento del film di James Cameron.

In sostanza, da quanto emerso sembrerebbe che Ubisoft abbia intenzione di lanciare Avatar: Frontiers of Pandora Director's Cut nel corso del 2025, ma non ci sono né conferme né dettagli alla questione.