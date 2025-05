I requisiti minimi e consigliati di MindsEye sono disponibili: avete una RTX 4070, vero?

Il nuovo gioco da uno dei creatori di GTA è in arrivo: parliamo di MindsEye, uno sparatutto sandbox ambientato in una città futuristica. Potrete giocare su Xbox Series, su PS5 e ovviamente su PC. O perlomeno potrete farlo se avete un computer da gioco abbastanza prestante.

I requisiti minimi e consigliati di MindsEye

Iniziamo analizzando i requisiti minimi:

Sistema Operativo - Windows 10 o successivo

Processore - Intel Core i5 12400F | AMD Ryzen 5 5600X

Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX 2060 | Radeon RX 5600 XT 6GB VRAM

DirectX - Versione 12

Spazio di archiviazione - 70 GB

RAM - 16 GB

Vediamo invece ora i requisiti consigliati di MindsEye:

Sistema Operativo - Windows 10 o successivo

Processore - Intel Core i7 13700K | AMD Ryzen 7 7800X3D

Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 6800 XT 8GB VRAM

DirectX - Versione 12

Spazio di archiviazione - 70 GB

RAM - 16 GB

Le informazioni arrivano dalla pagina Steam di MindsEye e non indicano quali siano le prestazioni previste per queste due impostazioni. Certamente dover avere una 4070 per ottenere il meglio dal gioco non è cosa da poco.

Se il titolo vi interessa ma non giocate su PC, ricordate che la versione console di MindsEye è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito.