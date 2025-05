Un teaser trailer di MindsEye offre un assaggio delle sparatorie del nuovo gioco dell'ex producer di GTA

Build a Rocket Boy, lo studio fondato da Leslie Benzies, ex producer della serie GTA ed ex presidente di Rockstar North, ha pubblicato un nuovo teaser trailer di MindsEye, l'action in terza persona che ricorda proprio la serie Grand Theft Auto e in arrivo tra poche settimane su PC e console.

Il filmato dura circa 30 secondi e ci catapulta subito nel vivo dell'azione, con il protagonista Jacob Diaz coinvolto in una sparatoria a cui segue un rocambolesco inseguimento in auto, offrendo uno sguardo al gunplay con varie armi da fuoco.