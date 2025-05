Warhammer 40.000: Speed Freeks ha una data di uscita dall'early access, non sarà più free-to-play

Al lancio della versione completa il titolo non sarà più free-to-play , bensì sarà necessario acquistarlo al prezzo scontato iniziale di 15,99 euro . In compenso, chi ha giocato al titolo durante l'accesso anticipato riceverà la versione 1.0 gratuitamente.

Cos'è Warhammer 40.000: Speed Freeks?

Come conseguenza del passaggio dalla formula free-to-play a una premium, a partire dalla verisone 1.0 verranno rimosse tutte le microtransazioni. I giocatori che hanno ottenuto o acquistato la valuta di gioco, chiamata "Teef", potranno comunque spenderla entro i successivi 12 mesi dal lancio. Le microtransazioni rimosse faranno spazio a dei più tradizionali pacchetti DLC a pagamento.

Warhammer 40.000: Speed Freeks è un gioco di corse con combattimenti in multiplayer ambientato nell'iconico universo di Warhammer 40.000, in cui i giocatori sono al comando di veicoli da guerra guidati dagli Orki. Ogni mezzo è dispone di armi devastanti e abilità uniche, che possono ribaltare l'esito delle gare.

Nel gioco possiamo cimentarci in due modalità principali con multiplayer da 16 giocatori. In Konvoglio Killer, due squadre da otto utenti si scontrano in una gara di velocità, sfrecciando con il proprio Kalpezta e bombardando quello avversario per rallentarlo. In Korza Mortale due squadre avranno l'obiettivo di raggiungere più velocemente degli avversari i punti di cattura.