Warhammer Skulls 2025 annunciato con data ufficiale e tante novità in arrivo sui giochi di Warhammer

Games Workshop ha annunciato la nuova edizione dell'evento dedicato alle sue celebri serie fantasy e fantascientifica con Warhammer Skulls 2025, con data ufficiale fissata per il 22 maggio alle ore 18:00 italiane, portando tante novità collegate ai vari giochi del franchise.

L'attore Rahul Kohli condurrà l'evento, che ospiterà vari annunci su nuovi giochi e novità per i titoli già noti legati a Warhammer e Warhammer 40.000, dunque possiamo aspettarci numerose informazioni anche sul fronte dei videogiochi, considerando la quantità di titoli sul mercato.

Quella di quest'anno sarà la nona edizione dell'evento Warhammer Skulls, che sembra diventare sempre più grande e importante di anno in anno, dunque per questo 2025 ci aspettiamo delle novità importanti e contenuti in abbondanza.