Dragon Quest 12 è ancora in pieno sviluppo, conferma il creatore della serie

In un'intervista pubblicata da Gamereactor, il creatore della serie, Yuji Horii, ha confermato che Dragon Quest 12: The Flames of Fate è ancora pienamente in sviluppo attivo, allontanando dunque le eventuali preoccupazioni sullo stato di salute del progetto.

In effetti, il dodicesimo capitolo della celebre serie è stato annunciato nel 2021 ma le notizie al riguardo sono state scarsissime e ancora meno i materiali dedicati, cosa che poteva far sorgere il sospetto di uno sviluppo travagliato, o qualche problema collegato al progetto.

In base alle affermazioni di Horii, tuttavia, sembra non ci sia da preoccuparsi, considerando che il gioco risulta essere attualmente in sviluppo e che il team ci sta lavorando molto duramente ormai da tempo.