Dragon Quest 12: Yu Miyake non è più il producer della serie a causa dei ritardi, per Bloomberg

Stando a un report di Bloomberg, Square Enix avrebbe rimosso Yu Miyake dalla carica di lead producer della serie Dragon Quest a causa dei ritardi interni per il prossimo capitolo della serie principale, Dragon Quest 12: The Flames of Fate.

Miyake, che fa anche parte del consiglio d'amministrazione della compagnia sin dal 1992 e ha supervisionato il franchise a lungo, è stato riassegnato come capo della divisione mobile di Square Enix, secondo le fonti della testata. Il candidato più quotato per subentrare a Miyake pare sia Yosuke Saito, il producer della serie NieR.

Ciò farebbe parte di un più ampio piano di rimpasto dei ruoli ai vertici dell'azienda giapponese con l'obiettivo di concentrare maggiormente le risorse sui giochi tripla A sviluppati internamente e dipendere meno da risorse esterne.