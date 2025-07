Huawei MatePad Pro 13.2, la recensione del tablet con display PaperMatte perfetto per scrivere e disegnare

Non è esattamente semplice destreggiarsi tra l'offerta di tablet di casa Huawei, complice anche la scelta di nomi per i vari prodotti che sembrano fatti apposta per confondere le idee: ad ogni modo, in questa recensione di Huawei MatePad Pro 13.2 parliamo del modello più grande della famiglia di dispositivi flagship del colosso cinese, che in questa versione PaperMatte si distingue per uno schermo con un rivestimento opaco che riduce i riflessi e favorisce l'utilizzo del pennino.

Disponibile a un prezzo di listino di 999 Euro nell'unico taglio da 12/512 GB (con cover e tastiera incluse), Huawei MatePad Pro 13.2 non parte certo in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, e non solo per una questione economica: come noto, infatti, i dispositivi Huawei sono esclusi dai servizi Google, e l'intenzione dichiarata dell'azienda è quella di passare a breve ad un sistema operativo completamente scollegato da Android. Andiamo dunque a scoprire se ci sono abbastanza elementi positivi per giustificare quello che ha tutte le apparenze di un vero e proprio atto di fede.