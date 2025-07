Il cosplay di Silver Surfer in body paint di missbrisolo torreggia sulla donna invisibile di candylion

Nella descrizione del post , missbrisolo scrive: "una piccola citazione alla iconica Donna Invisibile di Jessica Alba per darci la carica per il nuovo film. Chi altro è eccitato all'idea di vederlo?! Fateci sapere quale foto preferite e se dovremmo realizzare una versione aggiornata del cosplay di Sue."

In occasione del ritorno de I Fantastici 4 al cinema, missbrisolo e candylion propongono un cosplay di coppia di alta qualità. missbrisolo è Silver Surfer in body paint e al suo fianco vediamo la Donna Invisibile di candylion.

Le foto del cosplay di missbrisolo e candylion

candylion, come avete letto, non ha creato il proprio costume in base a quello del nuovo film, ma si ispira alla Donna Invisibile di Jessica Alba, con il suo costume blu scuro. Negli scatti possiamo vedere che sono stati anche aggiunti degli effetti speciali per rappresentare i campi di forza che la donna sa utilizzare.

missbrisolo è invece la Silver Surfer del nuovo film, ovviamente in body paint per dare al meglio l'idea che il suo corpo sia metallico. Anche se non si vede bene in tutte le foto, non manca la sua tavola da surf. Nell'ultima immagine c'è anche una comica riproduzione di una scena del vecchio film dei Fantastici 4.

