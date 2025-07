Il cosplay della Statua della Libertà di missbrisolo ci dà un motivo per andare negli USA

La Statua della Libertà è un simbolo degli USA (donato dalla Francia, ricordiamo) e per molto tempo ha accolto gli immigrati nel Paese. In caso non lo sappiate, il colore della Statua non era originariamente questo: era di colore rosso rame, ma ha poi virato verso il marrone e infine al blu-verde attuale.

Il cosplay della Statua della Libertà di missbrisolo

missbrisolo ci propone, come potete vedere qui sotto, un video dedicato al cosplay della Statua della Libertà, in cui ci mostra in pochi istanti il processo. Oltre a elementi come la corona e la fiaccola, missbrisolo ha ovviamente dovuto dipingere una parte del corpo del giusto colore, mentre per braccia e gambe ha potuto usare una calzamaglia della giusta sfumatura. La parrucca ha infine dato il giusto tocco finale. Ovviamente non si tratta di una copia uno a uno della statua, ma di una interpretazione originale di ottima fattura.

