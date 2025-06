Il cosplay di Silver Surfer in body paint di missbrisolo ci porta nell'universo dei Fantastici 4

I Fantastici Quattro stanno facendo il proprio ritorno e anche il mondo del cosplay si prepara ad essi: ad esempio, missbrisolo ci propone ora il proprio cosplay di Shalla-Bal / Silver Surfer in una versione in body paint perfettamente riuscita.

Shalla-Bal è l'imperatrice di un mondo alieno, Zenn-La, è l'amante di Nirrin Radd: quest'ultimo si offre come araldo di Galactus quando quest'ultimo arriva sul pianeta per salvare Zenn-La. In questa versione del cosplay, però, vediamo che missbrisolo ha reso Shalla-Bal la Silver Surfer.