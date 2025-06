GameStop è sempre meno interessato ai videogiochi, punta su tutt'altro ora

Il successo delle carte Pokémon presso GameStop

Le carte Pokémon hanno conosciuto una gigantesca rinascita negli ultimi tempi e sono diventate sempre più difficili da trovare poiché i bagarini acquistano le scorte e vendono i prodotti, tra cui carte, scatole speciali e accessori, a prezzi esorbitanti.

Non è quindi affatto strano che GameStop abbia ampliato costantemente la sua disponibilità di carte Pokémon. A partire dal mese scorso, GameStop ha classificato oltre un milione di carte con Professional Sports Authenticator. La catena di negozi non "classifica" (in breve, definisce il valore in base a rarità e condizioni) effettivamente le carte ma offre un servizio in cui gli acquirenti possono consegnare le loro carte al negozio e pagare un supplemento per far sì che GameStop gestisca il processo per loro tramite dei partner.

Una vetrina di GameStop

Non è un mistero che GameStop si sia concentrato maggiormente sulle carte collezionabili, inoltre: le sue entrate nel primo trimestre del 2025 sono aumentate di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, soprattutto grazie a Pokémon.

