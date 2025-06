La catena gamelife GameStop annuncia i grandi sconti dei Super Game Days, con tantissime offerte estive

In termini di iniziative, segnaliamo la possibilità di acquistare due giochi e ottenere uno sconto del 50% su quello meno caro , oppure gli sconti fino al 40% sul prezzo originale per quanto riguarda un'ampia selezione di accessori vari, ma ci sono anche diverse promozioni che coinvolgono ovviamente usati e permute varie.

Gli sconti sono validi fino al 30 luglio , sia in negozio che online salvo esaurimento scorte. Potete trovare tutte le offerte in corso a questo indirizzo , con un riepilogo delle varie iniziative attualmente praticate dalla catena GameStop e Gamelife.

Dove acquistare e alcuni esempi

Insomma, i Super Gamer Days 2025 rappresentano un insieme di iniziative promozionali per l'acquisto di giochi, accessori e console presso la catena gamelife GameStop, che potete trovare riassunte in questa pagina del sito ufficiale della catena.

Il banner dei Super Gamer Days

Qui potete trovare l'elenco dei giochi che possono essere selezionati in associazione tra loro per ottenere gli sconti aggiuntivi, partendo comunque da prezzi già ribassati. Tra questi troviamo per esempio:

Dragon Ball Xenoverse 2 - 20,97€

Dishonored 2 - 12,97€

Yakuza 0 - 19,97€

Nier: Automata - 14,97€

Ace Combat 7 - 20,97€

Metro Exodus - 19,97€

Dragon Ball FighterZ - 24,97€

Pillars of Eternity II: Deadfire - 9,97€

Spyro Reignited Trilogy - 34,97€

Yakuza: Like a Dragon - 19,97€

Tanto per prenderne alcuni come esempio. Altrimenti, per avere un'idea del risparmio che può emergere dall'acquisto combinato, ci sono altri esempi proposti dalla catena, come i seguenti:

Dragon Ball Z Kakarot (PS5) + Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5) a 44,96€ anziché 59,94€

MotoGP25 - Day One Edition (PS5) + Monster Energy Supercross 25: The Official Video Game - Day One Edition (PS5) a 84,96€ anziché 109,94€

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers (Switch - Code in a Box) + Street Fighter: 30th Anniversary Collection (Switch - Code in a Box) a 47,96€ anziché 59.94€

Hunger Games: Il Canto Della Rivolta - Parte 1 + Hunger Games: Il Canto Della Rivolta - Parte 2 (entrambi Blu-Ray + Blu-Ray 4K) a 14,96€ anziché 19.94€

Per poter sfruttare la promozione basata sull'acquisto combinato dovete scegliere però i titoli contrassegnati dal bollino rosso, oppure selezionarli direttamente dall'elenco presente nella pagina linkata sopra.

Per quanto riguarda gli sconti del 40% sugli accessori, sono validi fino al 30 giugno sia in negozio che online, anche in questo caso fino a esaurimento scorte, trovate l'elenco completo a questo indirizzo. Non è finita qui: è attiva anche una promozione che riguarda prodotti particolarmente noti nel catalogo della catena, ovvero i Funko Pop, che possono essere acquistati sfruttando una tipica offerta 3x2, con la possibilità di acquistare tre statuette pagando la meno cara soltanto un centesimo, anche questo dal 12 giugno al 30 luglio.