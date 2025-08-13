Avete mai giocato a Monopoly con i Pokémon...? Con questa promo è il momento di farlo, super offerta Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo sulla versione dedicata ai Pokémon di Monopoly che viene messa in offerta con uno sconto attivo e applicato del 13% ed un prezzo finale molto allettante e competitivo: 25,99€. Puoi effettuare l'acquisto cliccando direttamente su questo link oppure puoi accedere alla pagina del prodotto tramite il box dedicato qui giù in basso: Monopoly Pokémon Edition è il gioco da tavolo che unisce il divertimento del Monopoly alla magia del mondo dei Pokémon. Perfetto per giocare in famiglia o con gli amici. Si tratta di una delle innumerevoli versioni del Monopoly. In questo caso offre un quid in più all'esperienza... soprattutto per i fan dei mostriciattoli più famosi di sempre!
Monopoly Pokémon: ulteriori info e dettagli
In questa speciale edizione, diventi un vero Allenatore Pokémon: le tradizionali proprietà diventano luoghi da esplorare alla ricerca dei Pokémon, mentre le Poké Ball prendono il posto del denaro. La missione è chiara: esplorare, catturare e conquistare!
Puoi scegliere tra 4 pedine ispirate ai Pokémon: Sprigatito, Fuecoco, Quaxly e l'immancabile Pikachu, tutti riprodotti in adorabili miniature in plastica. Durante il gioco, avrai la possibilità di catturare 48 Pokémon diversi, suddivisi in 8 tipi. Per vincere, devi essere il primo a collezionarne uno per ogni tipo o rimanere l'ultimo Allenatore con Poké Ball a disposizione.