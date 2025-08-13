Gli incassi di Square Enix sono diminuiti nell'ultimo trimestre, ecco i colpevoli

Gli incassi di Square Enix sono diminuiti nell'ultimo trimestre, registrando un calo del 25% su base annua per via di vendite inferiori alle aspettative da parte di Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster e della versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 16.

Nello specifico, le vendite nette dichiarate da Square Enix nel primo trimestre fiscale sono state pari a 401 milioni di dollari (-15,2%), l'utile ha raggiunto i 32,5 milioni di dollari (-54,8%) e infine le vendite nette della divisione Digital Entertainment (che include i videogiochi) sono state di 223 milioni di dollari (-25%).

Scendendo nel dettaglio, il publisher giapponese ha osservato un calo del 27,6% nelle vendite nette della sottosezione HD Games, per 60 milioni di dollari, laddove invece nello stesso periodo del 2024 questo settore ha prodotto 83,8 milioni di dollari.

Square Enix ha fatto notare che nel primo trimestre fiscale del 2024 sono stati lanciati i tre episodi di Kingdom Hearts su Steam, che hanno evidentemente prodotto risultati migliori rispetto ai già citati Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster e la versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 16.