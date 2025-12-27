Un nuovo questionario su Final Fantasy vi permette di dire la vostra a Square Enix

Non ci sono ricompense per il completamento del questionario, sia chiaro, se non il fatto che si ha contribuito a far capire alla compagnia giapponese qual è il pensiero del pubblico mondiale su Final Fantasy. Inoltre, il questionario è in lingua inglese , ma dovrebbe bastare una conoscenza basilare della lingua d'Albione per comprendere le domande.

Square Enix ha aperto un nuovo questionario online nel quale i fan di Final Fantasy possono dire la propria riguardo alla saga. Si ha tempo fino al 9 gennaio 2026 e ci sono 34 domande alle quali rispondere .

Cosa chiede il questionario su Final Fantasy

Le prime domande sono quelle classiche, come ad esempio quali sono le piattaforme sulle quali giochiamo regolarmente. Inoltre, ci viene chiesto quanti giochi acquistiamo tipicamente in un anno (non solo Final Fantasy, più in generale).

Ci sono poi una serie di domande su alcuni prodotti specifici di Square Enix. Ci viene ad esempio chiesto se siamo a conoscenza della collaborazione tra Magic e FF, se abbiamo comprato (o abbiamo intenzione di farlo) Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. Ci sono varie domande su Dissidia Duellum Final Fantasy e sul nostro livello di interesse per il videogioco.

Proseguendo nel questionario ci viene chiesto quali titoli della saga abbiamo giocato, quali sono i nostri preferiti e non solo. Alla fine, c'è uno spazio per poter scrivere un breve commento per condividere i propri pensieri. Si tratta di domande molto classiche ma sicuramente aiuteranno Square Enix a capire quali sono gli interessi dei fan più informati della saga.

Potete trovare il questionario qui.

Segnaliamo infine che il fondo azionario che ha criticato Square Enix ha comprato altre azioni: è secondo solo al fondatore.