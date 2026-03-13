0

Le serie Octopath Traveler e Bravely hanno raggiunto nuovi traguardi in termini di vendite

Square Enix celebra i nuovi traguardi di vendita che sono stati raggiunti dalle serie Octopath Traveler e Bravely in questi anni, con due illustrazioni a tema create per l'occasione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/03/2026
I personaggi del primo Octopath Traveler

Square Enix ha annunciato che le serie Octopath Traveler e Bravely hanno raggiunto nuovi e notevoli traguardi in termini di vendite, dimostrando che i giochi in questione continuano ad essere acquistati sul mercato anche a distanza di tempo e grazie all'uscita dei nuovi capitoli.

Per quanto riguarda Octopath Traveler, l'intera serie ha superato i 7 milioni di copie vendute (o distribuite, non è molto chiaro al momento), dimostrando dunque un andamento piuttosto costante dopo l'ultimo risultato che era stato riferito tempo fa, ovvero circa 6 milioni di copie.

Per celebrare questo traguardo, Square Enix ha pubblicato una nuova illustrazione con alcuni personaggi del gioco e un arcobaleno, creata da Maika Minami per l'occasione e incentrata sul numero 7, che porta fortuna.

Due piccoli grandi successi

La serie Bravely, invece, ha superato i 4 milioni di copie vendute nel mondo, e anche in questo caso l'editore ha comunicato il risultato accompagnato da un'illustrazione creata proprio per l'occasione, visibile qui sotto.

L'illustrazione per i 7 milioni di Octopath Traveler
Proprio in queste ore, tra l'altro, Square Enix ha annunciato il lancio di Bravely Default Flying Fairy HD Remaster su PC e Xbox Series X|S, con il gioco disponibile su queste piattaforme da ieri e dunque probabilmente destinato a progredire ulteriormente in termini di vendite.

Square Enix vuole sapere di quale gioco volete che sia fatto il remake, indovinate un po' il più gettonato? Square Enix vuole sapere di quale gioco volete che sia fatto il remake, indovinate un po' il più gettonato?

Le vendite si riferiscono dunque a Octopath Traveler, Octopath Traveler II e Octopath Traveler 0, disponibili su PC e console, mentre per quanto riguarda l'altra serie si parla di Bravely Default su Nintendo 3DS, Bravely Second su Nintendo 3DS, Bravely Default II e Bravely Default Flying Fairy HD Remaster su PC e console.

L'immagine celebrativa di Bravely
Con questi risultati, è probabile che Square Enix voglia proseguire entrambi i franchise, considerando anche che si tratta di produzioni piuttosto contenute e che arricchiscono il catalogo di esperienze variegate e rivolte ad appassionati.

