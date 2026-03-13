Le serie Octopath Traveler e Bravely hanno raggiunto nuovi traguardi in termini di vendite

Per celebrare questo traguardo, Square Enix ha pubblicato una nuova illustrazione con alcuni personaggi del gioco e un arcobaleno, creata da Maika Minami per l'occasione e incentrata sul numero 7, che porta fortuna.

Per quanto riguarda Octopath Traveler, l'intera serie ha superato i 7 milioni di copie vendute (o distribuite, non è molto chiaro al momento), dimostrando dunque un andamento piuttosto costante dopo l'ultimo risultato che era stato riferito tempo fa, ovvero circa 6 milioni di copie .

Square Enix ha annunciato che le serie Octopath Traveler e Bravely hanno raggiunto nuovi e notevoli traguardi in termini di vendite , dimostrando che i giochi in questione continuano ad essere acquistati sul mercato anche a distanza di tempo e grazie all'uscita dei nuovi capitoli.

Due piccoli grandi successi

La serie Bravely, invece, ha superato i 4 milioni di copie vendute nel mondo, e anche in questo caso l'editore ha comunicato il risultato accompagnato da un'illustrazione creata proprio per l'occasione, visibile qui sotto.

L'illustrazione per i 7 milioni di Octopath Traveler

Proprio in queste ore, tra l'altro, Square Enix ha annunciato il lancio di Bravely Default Flying Fairy HD Remaster su PC e Xbox Series X|S, con il gioco disponibile su queste piattaforme da ieri e dunque probabilmente destinato a progredire ulteriormente in termini di vendite.

Le vendite si riferiscono dunque a Octopath Traveler, Octopath Traveler II e Octopath Traveler 0, disponibili su PC e console, mentre per quanto riguarda l'altra serie si parla di Bravely Default su Nintendo 3DS, Bravely Second su Nintendo 3DS, Bravely Default II e Bravely Default Flying Fairy HD Remaster su PC e console.

L'immagine celebrativa di Bravely

Con questi risultati, è probabile che Square Enix voglia proseguire entrambi i franchise, considerando anche che si tratta di produzioni piuttosto contenute e che arricchiscono il catalogo di esperienze variegate e rivolte ad appassionati.