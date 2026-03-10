Le traduzioni dal giapponese sono troppo semplicistiche, dice il creatore di Dragon Quest

Localizzare un videogioco è complesso. C'è da considerare lo stile dell'autore originale, bisogna capire come trasmettere lo stesso significato esplicito ma anche gli stessi sottintesi e bisogna cogliere riferimenti non così scontati. Purtroppo, alle volte non tutto può essere fatto perfettamente e non per colpa dei traduttori, ma per colpa della lingua.

Ad esempio, il creatore di Dragon Quest Yuji Horii ha affermato che nel passare dal giapponese all'inglese qualcosa viene perduto, per colpa dell'inglese.