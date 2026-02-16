Square Enix vuole sapere di quale gioco volete che sia fatto il remake, indovinate un po' il pù gettonato?

Team Asano, uno studio interno di Square Enix , noto per aver creato alcuni celebri giochi di ruolo giapponesi come Bravely Default, i remake di alcuni Dragon Quest e la serie Octopath Traveler, ha lanciato un sondaggio chiedendo ai fan quale remake vorrebbero vedere realizzato in futuro . Tra le risposte più gettonate spicca inevitabilmente Chrono Trigger .

La domanda

In effetti è strano che Square Enix non l'abbia ancora capito, visto che sono anni che i fan lo stanno chiedendo. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un titolo del 1995 annoverato tra i migliori JRPG che siano mai stati realizzati. Nel 2018 è uscita una versione rimasterizzata in alta risoluzione, ma i fan vorrebbero davvero un remake completo.

Vedremo mai un remake di Chrono Trigger?

Considerando che Team Asano ha lavorato già a diversi remake di successo, come quelli dei Dragon Quest, molti lo vedono come lo sviluppatore perfetto per occuparsi dell'impresa.

Il sondaggio chiede esplicitamente: "C'è un titolo Square Enix che vorresti vedere rifatto in futuro?", invitando a indicarne soltanto uno. Un'altra domanda riguarda il formato desiderato: stile HD-2D, "doll look" come in alcuni remake recenti, pixel remaster o un rifacimento completo? Inoltre, il team chiede quali elementi aggiuntivi, come dei nuovi contenuti per la storia principale o delle attività endgame, renderebbero più appetibile l'acquisto di un eventuale remake.

Il tutto arriva a pochi mesi da un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu in cui il team aveva accennato a un possibile nuovo progetto per il 2026. Sebbene sia improbabile che un eventuale remake possa vedere la luce già quest'anno, il sondaggio ha riacceso l'entusiasmo e le speculazioni. Altre proposte molto gettonate sono titoli come Bahamut Lagoon e vari capitoli di Final Fantasy.