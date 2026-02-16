3

Square Enix vuole sapere di quale gioco volete che sia fatto il remake, indovinate un po' il pù gettonato?

Team Asano, un team interno di Square Enix che si sta occupando soprattutto di modernizzare i vecchi giochi della compagnia, vuole sapere di cosa volete che sia fatto il remake.

16/02/2026
Team Asano, uno studio interno di Square Enix, noto per aver creato alcuni celebri giochi di ruolo giapponesi come Bravely Default, i remake di alcuni Dragon Quest e la serie Octopath Traveler, ha lanciato un sondaggio chiedendo ai fan quale remake vorrebbero vedere realizzato in futuro. Tra le risposte più gettonate spicca inevitabilmente Chrono Trigger.

La domanda

In effetti è strano che Square Enix non l'abbia ancora capito, visto che sono anni che i fan lo stanno chiedendo. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un titolo del 1995 annoverato tra i migliori JRPG che siano mai stati realizzati. Nel 2018 è uscita una versione rimasterizzata in alta risoluzione, ma i fan vorrebbero davvero un remake completo.

Considerando che Team Asano ha lavorato già a diversi remake di successo, come quelli dei Dragon Quest, molti lo vedono come lo sviluppatore perfetto per occuparsi dell'impresa.

Il sondaggio chiede esplicitamente: "C'è un titolo Square Enix che vorresti vedere rifatto in futuro?", invitando a indicarne soltanto uno. Un'altra domanda riguarda il formato desiderato: stile HD-2D, "doll look" come in alcuni remake recenti, pixel remaster o un rifacimento completo? Inoltre, il team chiede quali elementi aggiuntivi, come dei nuovi contenuti per la storia principale o delle attività endgame, renderebbero più appetibile l'acquisto di un eventuale remake.

Il tutto arriva a pochi mesi da un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu in cui il team aveva accennato a un possibile nuovo progetto per il 2026. Sebbene sia improbabile che un eventuale remake possa vedere la luce già quest'anno, il sondaggio ha riacceso l'entusiasmo e le speculazioni. Altre proposte molto gettonate sono titoli come Bahamut Lagoon e vari capitoli di Final Fantasy.

