Dragon Quest I & II HD-2D Remake domina le classifiche giapponesi, insieme a Nintendo Switch 2

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono un singolo titolo occupare ben tre posizioni. Si tratta di Dragon Quest I & II HD-2D Remake e occupa l'intero podio: in cima troviamo la versione Nintendo Switch, seguita da quella PlayStation 5, quindi da quella Nintendo Switch 2. Complessivamente ha venduto 413.518 unità fisiche (le classifiche non tengono conto delle vendite digitali), che sono davvero un ottimo risultato per un'operazione simile.
In quarta posizione troviamo Leggende Pokémon: Z-A, che ha venduto più di 100.000 copie, sommando le version Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Nintendo Switch 2 occupa la prima posizione in ambito hardware, con 83.825 unità vendute, per un totale di 2.551.846 unità complessive. Segue a una grande distanza Nintendo Switch OLED con 16.539 unità vendute, quindi Nintendo Switch Light, con 7.581 unità vendute. PlayStation 5 è solo quarta, con appena 4.265 unità vendute.
Le classifiche
Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche giapponesi hardware e software di questa settimana.
Vendite software (dal 27 ottobre al 2 novembre 2025)
- [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) - 232.250 (Nuovo)
- [PS5] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) - 96.812 (Nuovo)
- [SW2] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) - 84.456 (Nuovo)
- [NSW] Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company, 16/10/25) - 82.812 (1.150.583)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/25) - 50.845 (2.017.414)
- [SW2] Pokémon Legends: Z-A - Edizione Nintendo Switch 2 (The Pokémon Company, 16/10/25) - 35.926 (720.822)
- [NSW] Tales of Xillia Remastered (Bandai Namco, 30/10/25) - 10.370 (Nuovo)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 17/07/25) - 8.227 (362.762)
- [PS5] Tales of Xillia Remastered (Bandai Namco, 30/10/25) - 7.290 (Nuovo)
- [NSW] Earthion (SUPERDELUXE GAMES, 30/10/25) - 5.689 (Nuovo)
Vendite hardware (dal 27 ottobre al 2 novembre 2025)
- Switch 2 - 83.825 (2.551.846)
- Switch OLED Model - 16.539 (9.278.380)
- Switch Lite - 7.581 (6.709.574)
- PlayStation 5 - 4.265 (5.841.583)
- Switch - 2.588 (20.163.260)
- PlayStation 5 Pro - 2.535 (264.092)
- PlayStation 5 Digital Edition - 737 (1.023.529)
- Xbox Series X Digital Edition - 183 (23.363)
- Xbox Series X - 72 (323.116)
- Xbox Series S - 54 (339.971)
- PlayStation 4 - 18 (7.930.030)