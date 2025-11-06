Dragon Quest I & II HD-2D Remake domina le classifiche giapponesi, insieme a Nintendo Switch 2

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono un singolo titolo occupare ben tre posizioni. Si tratta di Dragon Quest I & II HD-2D Remake e occupa l'intero podio: in cima troviamo la versione Nintendo Switch, seguita da quella PlayStation 5, quindi da quella Nintendo Switch 2. Complessivamente ha venduto 413.518 unità fisiche (le classifiche non tengono conto delle vendite digitali), che sono davvero un ottimo risultato per un'operazione simile.

In quarta posizione troviamo Leggende Pokémon: Z-A, che ha venduto più di 100.000 copie, sommando le version Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 occupa la prima posizione in ambito hardware, con 83.825 unità vendute, per un totale di 2.551.846 unità complessive. Segue a una grande distanza Nintendo Switch OLED con 16.539 unità vendute, quindi Nintendo Switch Light, con 7.581 unità vendute. PlayStation 5 è solo quarta, con appena 4.265 unità vendute.