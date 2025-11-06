Novembre di fuoco su GeForce NOW: arrivano 23 nuovi giochi nel cloud

Questo novembre porta una valanga di novità su GeForce NOW, con 23 nuovi titoli che spaziano tra azione, strategia e avventura. Tra le uscite più attese ci sono Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, il ritorno del leggendario picchiaduro 3D di SEGA, ed Europa Universalis V, l'ambizioso strategico di Paradox Interactive disponibile dal 4 novembre . Nel corso del mese arriveranno anche Call of Duty: Black Ops 7 (14 novembre), Anno 117: Pax Romana e Assetto Corsa Rally (13 novembre), Project Motor Racing (25 novembre) e molti altri titoli inediti.

Europa Universalis V inaugura il mese

In Europa Universalis V, i giocatori guidano la propria nazione attraverso cinque secoli di storia, diplomazia e conquista. Su GeForce NOW, il titolo prende vita con la potenza delle GPU GeForce RTX 5080, che garantiscono fino a 5K e 120 fps, offrendo un'esperienza fluida, reattiva e visivamente spettacolare anche su dispositivi non di fascia alta. È la dimostrazione perfetta di come il cloud possa rendere accessibile l'esperienza dei grandi strategici senza compromessi.

Il mese porta anche novità sul fronte infrastrutturale: Montreal e Amsterdam hanno completato l'aggiornamento con la potenza GeForce RTX 5080, mentre Phoenix sarà la prossima regione a unirsi al rollout Blackwell RTX. L'espansione di GeForce NOW continua così ad ampliare la disponibilità di prestazioni di nuova generazione in tutto il mondo.