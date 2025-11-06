Novembre di fuoco su GeForce NOW: arrivano 23 nuovi giochi nel cloud

Questo novembre porta una valanga di novità su GeForce NOW, con 23 nuovi titoli che spaziano tra azione, strategia e avventura. Tra le uscite più attese ci sono Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, il ritorno del leggendario picchiaduro 3D di SEGA, ed Europa Universalis V, l'ambizioso strategico di Paradox Interactive disponibile dal 4 novembre. Nel corso del mese arriveranno anche Call of Duty: Black Ops 7 (14 novembre), Anno 117: Pax Romana e Assetto Corsa Rally (13 novembre), Project Motor Racing (25 novembre) e molti altri titoli inediti.
Europa Universalis V inaugura il mese
In Europa Universalis V, i giocatori guidano la propria nazione attraverso cinque secoli di storia, diplomazia e conquista. Su GeForce NOW, il titolo prende vita con la potenza delle GPU GeForce RTX 5080, che garantiscono fino a 5K e 120 fps, offrendo un'esperienza fluida, reattiva e visivamente spettacolare anche su dispositivi non di fascia alta. È la dimostrazione perfetta di come il cloud possa rendere accessibile l'esperienza dei grandi strategici senza compromessi.
Il mese porta anche novità sul fronte infrastrutturale: Montreal e Amsterdam hanno completato l'aggiornamento con la potenza GeForce RTX 5080, mentre Phoenix sarà la prossima regione a unirsi al rollout Blackwell RTX. L'espansione di GeForce NOW continua così ad ampliare la disponibilità di prestazioni di nuova generazione in tutto il mondo.
I 6 giochi disponibili questa settimana
Per chi non vuole aspettare, sei nuovi titoli sono già disponibili nel cloud:
- Europa Universalis V - Steam, RTX 5080-ready, 4 novembre
- 7 Days Blood Moons - Steam, 4 novembre
- Whiskerwood - Steam e Xbox, PC Game Pass, 6 novembre
- The Last Caretaker - Steam, 6 novembre
- Voidtrain - Xbox, PC Game Pass, 7 novembre
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Steam
Ecco l'elenco completo dei titoli in arrivo nel corso del mese su GeForce NOW:
- INAZUMA ELEVEN: Victory Road - 10 novembre
- Surviving Mars: Relaunched - 10 novembre
- Possessor(s) - 11 novembre
- Rue Valley - 11 novembre
- Anno 117: Pax Romana - 13 novembre
- Assetto Corsa Rally - 13 novembre
- Where Winds Meet - 14 novembre
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - 18 novembre
- Long Drive North - 18 novembre
- Demonschool - 19 novembre
- Monsters Are Coming! Rock & Road - 20 novembre
- Project Motor Racing - 25 novembre
- Call of Duty: Black Ops 7 - 25 novembre