0

Novembre di fuoco su GeForce NOW: arrivano 23 nuovi giochi nel cloud

Da Call of Duty: Black Ops 7 a Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, un mese di grandi uscite e potenza RTX 5080.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   06/11/2025
Europa Universalis V

Questo novembre porta una valanga di novità su GeForce NOW, con 23 nuovi titoli che spaziano tra azione, strategia e avventura. Tra le uscite più attese ci sono Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, il ritorno del leggendario picchiaduro 3D di SEGA, ed Europa Universalis V, l'ambizioso strategico di Paradox Interactive disponibile dal 4 novembre. Nel corso del mese arriveranno anche Call of Duty: Black Ops 7 (14 novembre), Anno 117: Pax Romana e Assetto Corsa Rally (13 novembre), Project Motor Racing (25 novembre) e molti altri titoli inediti.

Europa Universalis V inaugura il mese

In Europa Universalis V, i giocatori guidano la propria nazione attraverso cinque secoli di storia, diplomazia e conquista. Su GeForce NOW, il titolo prende vita con la potenza delle GPU GeForce RTX 5080, che garantiscono fino a 5K e 120 fps, offrendo un'esperienza fluida, reattiva e visivamente spettacolare anche su dispositivi non di fascia alta. È la dimostrazione perfetta di come il cloud possa rendere accessibile l'esperienza dei grandi strategici senza compromessi.

Europa Universalis V è disponibile da oggi, ecco il nuovo trailer del gameplay Europa Universalis V è disponibile da oggi, ecco il nuovo trailer del gameplay

Il mese porta anche novità sul fronte infrastrutturale: Montreal e Amsterdam hanno completato l'aggiornamento con la potenza GeForce RTX 5080, mentre Phoenix sarà la prossima regione a unirsi al rollout Blackwell RTX. L'espansione di GeForce NOW continua così ad ampliare la disponibilità di prestazioni di nuova generazione in tutto il mondo.

I 6 giochi disponibili questa settimana

Per chi non vuole aspettare, sei nuovi titoli sono già disponibili nel cloud:

  • Europa Universalis V - Steam, RTX 5080-ready, 4 novembre
  • 7 Days Blood Moons - Steam, 4 novembre
  • Whiskerwood - Steam e Xbox, PC Game Pass, 6 novembre
  • The Last Caretaker - Steam, 6 novembre
  • Voidtrain - Xbox, PC Game Pass, 7 novembre
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Steam
I nuovi giochi su GeForce NOW
Ecco l'elenco completo dei titoli in arrivo nel corso del mese su GeForce NOW:

  • INAZUMA ELEVEN: Victory Road - 10 novembre
  • Surviving Mars: Relaunched - 10 novembre
  • Possessor(s) - 11 novembre
  • Rue Valley - 11 novembre
  • Anno 117: Pax Romana - 13 novembre
  • Assetto Corsa Rally - 13 novembre
  • Where Winds Meet - 14 novembre
  • SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide - 18 novembre
  • Long Drive North - 18 novembre
  • Demonschool - 19 novembre
  • Monsters Are Coming! Rock & Road - 20 novembre
  • Project Motor Racing - 25 novembre
  • Call of Duty: Black Ops 7 - 25 novembre
