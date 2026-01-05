Deltarune Capitolo 5 ha un periodo di uscita ufficiale: Toby Fox aggiorna sullo sviluppo

Arriva un altro aggiornamento sullo stato dello sviluppo di Deltarune Capitolo 5 da parte dell'autore, Toby Fox, il quale ha riferito quello che può essere considerato un periodo di uscita ufficiale, sebbene si tratti ancora di un'informazione piuttosto vaga.
Deltarune Capitolo 5 è previsto uscire quest'anno, ovvero nel 2026, ed è già qualcosa di più preciso di quanto era emerso finora, sebbene fosse abbastanza palese che il quinto capitolo del gioco dovesse arrivare nel corso del nuovo anno, considerando anche l'informazione precedente sullo stato dei lavori.
Considerando che il team sta lavorando ormai sugli ultimi elementi del Capitolo 5 e abbia già iniziato a pensare alla composizione del Capitolo 6, possiamo pensare che la nuova parte del gioco non debba tardare molto, a questo punto.
Auguri di buon anno e aggiornamenti
"Buon 2026 a tutti! Deltarune Capitolo 5 è in corsa per uscire quest'anno!" Si legge nel nuovo messaggio da parte dell'account ufficiale di Toby Fox su social, che informa anche sui lavori attualmente in corso presso il team.
"La traduzione è già in corso, qui ci sono alcuni dialoghi che ho preso dal testo di riferimento", ha scritto Fox, mostrando anche un documento ufficiale collegato proprio alla procedura di traduzione dei testi.
Tutto questo sembra confermare il fatto che lo sviluppo sia destinato a passare a breve sul Capitolo 6, cosa che ci avvicina alla conclusione di questa nuova straordinaria avventura in qualche modo collegata al precedente Undertale.
Il gioco, nel frattempo, sta ricevendo un'accoglienza entusiastica da parte degli utenti, con le recensioni di Steam in particolare che si attestano su livelli altissimi, con il 99% di valutazioni positive.