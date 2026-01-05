Deltarune Capitolo 5 ha un periodo di uscita ufficiale: Toby Fox aggiorna sullo sviluppo

Arriva un altro aggiornamento sullo stato dello sviluppo di Deltarune Capitolo 5 da parte dell'autore, Toby Fox, il quale ha riferito quello che può essere considerato un periodo di uscita ufficiale, sebbene si tratti ancora di un'informazione piuttosto vaga.

Deltarune Capitolo 5 è previsto uscire quest'anno, ovvero nel 2026, ed è già qualcosa di più preciso di quanto era emerso finora, sebbene fosse abbastanza palese che il quinto capitolo del gioco dovesse arrivare nel corso del nuovo anno, considerando anche l'informazione precedente sullo stato dei lavori.

Considerando che il team sta lavorando ormai sugli ultimi elementi del Capitolo 5 e abbia già iniziato a pensare alla composizione del Capitolo 6, possiamo pensare che la nuova parte del gioco non debba tardare molto, a questo punto.