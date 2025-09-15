Deltarune Capitolo 5 ha un periodo di uscita: il creatore racconta quanto del gioco è pronto

L'attesa per Silksong sarà forse stata lunga, ma i fan di Deltarune attendono da anni che il gioco sia completo, anche se perlomeno la pubblicazione in capitoli permette di avere regolarmente qualcosa da giocare. Ora, i giocatori stanno attendendo il Capitolo 5, ma pare che ci vorrà ancora un bel po' di tempo.
Il creatore, Toby Fox, ha svelato in occasione del decimo anniversario di Undertale quando possiamo aspettarci di vedere Deltarune Capitolo 5.
I commenti su Deltarune Capitolo 5 di Fox
Tramite il proprio sito ufficiale, Fox ha affermato che Deltarune Capitolo 5 sarà pubblicato nella seconda metà del 2026: è un periodo di uscita alquanto ampio, ma è certamente meglio che non venga indicata una data di uscita precisa col rischio di dover rimandare il videogioco.
In realtà, ricordiamo, già sapevamo che il Capitolo 5 era previsto per il 2026, ma supponiamo che molti sperassero che l'uscita fosse prevista per l'inizio dell'anno. Purtroppo non sarà così in quanto "considerando la localizzazione e i test", Fox non pensa che "il gioco sarà pubblicato nella prima metà del 2026".
Ritiene però che non sia una sorpresa per i fan, visto che a questo punto i giocatori dovrebbero essersi fatti un'idea di quanto tempo ci vuole per sviluppare i vari Capitoli. Secondo Fox, la cosa giusta da fare è pubblicare il gioco quando è pronto, nel mentre tiene aggiornati i giocatori sui progressi. Per il momento, le parti iniziali sono complete e devono solo essere rifinite, mentre il successivo 40% del gioco è ancora in una versione imperfetta, con il 10% finale che è solo in fase di prototipazione.
L'85% dei filmati è pronto, ma almeno il 20% di questi deve ancora essere rifinito. Inoltre, i nemici base sono stati completati e alcuni programmatori stanno già lavorando ad alcune idee per il Capitolo 6.
Sapevate che Deltarune su Steam ha una percentuale impressionante di recensioni positive?