Deltarune ha una schermata segreta su PlayStation che si sblocca solo se finite il gioco senza trofei

Esatto, dovete completare i quattro capitoli di Deltarune e avere zero trofei per poter vedere una schermata speciale.

Cosa viene mostrato da Deltarune se non avete trofei

Funziona così: prima di tutto dovete giocare alle versioni PS4 e PS5 avere i trofei attivati, poi è necessario completare tutti e quattro i capitoli di Deltarune almeno una volta e non aver ottenuto alcun tipo di trofeo della lista di PlayStation. Se rispettate queste condizioni otterrete una schermata con una scritta speciale.

Il testo che appare recita come segue: "Interessante. Hai fallito nell'ottenere qualsiasi obiettivo. Cosa sei tu? 'nome del giocatore'. Non vedo l'ora di vedere il prossimo".

Il vero problema è che non ottenere alcun trofeo non è affatto facile, visto che ci sono svariate azioni molto semplici che assegnano trofei, come usare oggetti, equipaggiare armature o armi o subire certe quantità di danni. Inoltre, non è semplicemente una sfida che si possa ripetere, perché al primo "errore" si ottiene un trofeo e tale schermata è impossibile da ottenere con l'account in uso per sempre.

Non si stupisce però che l'autore, Toby Fox, abbia inserito qualcosa di questo tipo: si tratta di una idea un po' stramba e che metterà veramente alla prova tanti giocatori. Ci aspettiamo che qualche streamer dedito a Undertale e Deltarune inizi a creare a ripetizione account PlayStation e a ricomprare il videogioco a più riprese nel tentativo di completare questa sfida.

Ricordiamo infine che Deltarune è cross-buy su PlayStation e Nintendo Switch.