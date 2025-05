Deltarune: Capitoli 1-4 ha una data di uscita ufficiale e cross-buy confermato su PlayStation e Nintendo Switch

Toby Fox ha annunciato sul suo sito ufficiali vari dettagli riguardanti Deltarune Capitoli 1-4, che ha ora una data di uscita ufficiale, oltre a informazioni come il cross-buy su PlayStation e Nintendo Switch.

La raccolta completa dei capitoli usciti finora per quello che è considerato il successore di Undertale sarà disponibile il 4 giugno, poiché il 5 giugno, data comunicata in precedenza come quella di uscita in quanto corrispondente al lancio di Nintendo Switch 2, è secondo l'orario giapponese.

Considerando che si tratta di un lancio simultaneo in tutto il mondo, il fatto che sia disponibile dalla mezzanotte del 5 giugno in Giappone significa che, in occidente, sarà disponibile ufficialmente dal 4 giugno 2025, precisamente alle ore 17:00 italiane.