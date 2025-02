Toby Fox sta lavorando a una nuova funzione per Deltarune con una tecnologia appena ottenuta

Toby Fox - noto autore di Undertale - è sempre al lavoro su Deltarune . I fan stanno attendendo l'arrivo di Capitolo 3 e Capitolo 4 , che continuano a non avere una data di uscita ma che rimangono previsti per l'anno in corso.

Le ultime novità su Deltarune

Come potete vedere nel post qui sotto, Toby Fox ha condiviso un messaggio tramite Bluesky. Precisamente afferma: "Stiamo ancora testando la versione console. Ci sono meno bug rispetto a prima, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. (Non abbiamo nemmeno testate la versione PS5, fino a questo momento). Oltre alle correzioni per Capitolo 3 e Capitolo 4, dobbiamo anche implementare la funzione di trasferimento dei dati di salvataggio della demo nel gioco completo... Abbiamo ricevuto la tecnologia per farlo solo ora. Spero funzioni!".

La parte più interessante è la possibilità di trasferire i dati della demo nel gioco completo: per molti appassionati è un ottima cosa, visto che preferiscono poter iniziare il gioco con la versione gratuita e non dover ripetere il tutto nella versione a pagamento nel caso nel quale decidano di proseguire con l'avventura.

Ricordiamo anche che Deltarune Capitolo 3 e Capitolo 4 saranno pubblicati assieme, quindi la lunga attesa sarà ricompensata da ben due parti in un colpo solo. Inoltre, il Capitolo 5 è in produzione, anche grazie a nuove assunzioni che hanno reso i lavori più rapidi e regolari.

Ricordiamo poi che Toby Fox aveva condiviso le opinioni di chi ha già provato i vari capitoli di Delturune.