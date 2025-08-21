Copie fisiche di Dragon Age The Veilguard vengono regalate da Amazon Australia, ma i fan possono rifiutarle

Tutti quanti sappiamo che Dragon Age The Veilguard, il più recente (e ultimo?) capitolo della serie fantasy di BioWare, non ha avuto affatto successo, al punto tale che il suo team è praticamente stato smantellato e che ora la compagnia sia focalizzata solo su Mass Effect.
Non stupisce quindi che il gioco venga regalato a destra e a manca, visto che è arrivato su servizi in abbonamento in più occasioni. Ora, però, Amazon Australia ha persino deciso di regalare delle copie fisiche del gioco fintanto che si acquista un prodotto compatibile con la promozione: certo, potete sempre rifiutare e non ottenere l'opera, se preferite.
I dettagli della promozione di Amazon Australia
Precisamente la promozione è valida per 1.000 unità (quelle rimaste in magazzino? Chi lo sa) ed è attiva dal 20 agosto al 2 settembre.
Amazon, in varie parti del modo, ha più volte offerto il gioco a prezzi sempre più scontati e in alcuni casi ha anche offerto un 100% di cashback, rendendolo in pratica gratuito, ma ora la divisione Australiana ha semplicemente deciso di disfarsi delle copie di Dragon Age The Veilguard inserendolo come omaggio insieme ad altri prodotti.
Un'altra catena australiana, EB Games, ha in precedente regalato il videogioco per gli utenti che compravano dei controller.
Queste situazioni rendono chiaro quanto sia stato grande il fallimento di Dragon Age The Veilguard. Certo, un ex-BioWare afferma che Dragon Age 2, Inquisition e The Veilguard non sarebbero mai dovuti esistere, quindi forse era destino che andasse in questo modo?