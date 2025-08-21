Copie fisiche di Dragon Age The Veilguard vengono regalate da Amazon Australia, ma i fan possono rifiutarle

Tutti quanti sappiamo che Dragon Age The Veilguard, il più recente (e ultimo?) capitolo della serie fantasy di BioWare, non ha avuto affatto successo, al punto tale che il suo team è praticamente stato smantellato e che ora la compagnia sia focalizzata solo su Mass Effect.

Non stupisce quindi che il gioco venga regalato a destra e a manca, visto che è arrivato su servizi in abbonamento in più occasioni. Ora, però, Amazon Australia ha persino deciso di regalare delle copie fisiche del gioco fintanto che si acquista un prodotto compatibile con la promozione: certo, potete sempre rifiutare e non ottenere l'opera, se preferite.