Robocop: Rogue City è al suo minimo storico su Amazon, pronto a massacrarli tutti?

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su RoboCop: Rogue City per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale di 17,90€: suo minimo storico! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: RoboCop: Rogue City porta i giocatori in un'esperienza immersiva che unisce l'intensità dei migliori sparatutto con la profondità narrativa di un titolo ricco di scelte e conseguenze. Nei panni dell'iconico cyborg di Detroit, i fan ritrovano la voce originale di Peter Weller, che dona autenticità e anche quel giusto filo di nostalgia all'avventura.