0

Robocop: Rogue City è al suo minimo storico su Amazon, pronto a massacrarli tutti?

Su Amazon, oggi, viene messo in offerta con uno sconto interessante Robocop: Rogue City per PS5 che viene venduto al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/08/2025
Robocop: Rogue City PS5
RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su RoboCop: Rogue City per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale di 17,90€: suo minimo storico! Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: RoboCop: Rogue City porta i giocatori in un'esperienza immersiva che unisce l'intensità dei migliori sparatutto con la profondità narrativa di un titolo ricco di scelte e conseguenze. Nei panni dell'iconico cyborg di Detroit, i fan ritrovano la voce originale di Peter Weller, che dona autenticità e anche quel giusto filo di nostalgia all'avventura.

RoboCop: Rogue City, cosa ti aspetta?

Il gameplay propone azione frenetica e memorabile, con un arsenale di ben 20 armi da raccogliere e utilizzare, spesso ottenute direttamente dai nemici caduti. L'evoluzione del personaggio è gestita attraverso un albero delle abilità che permette di potenziare progressivamente le capacità di RoboCop, rendendo ogni partita unica e personalizzata.

RoboCop
RoboCop

I livelli semi-aperti offrono non solo missioni principali, ma anche numerose secondarie che arricchiscono la trama e consentono di esplorare meglio la città devastata dal crimine. Le scelte compiute dal giocatore hanno un peso reale sul corso della storia, conducendo a finali diversi che aumentano la rigiocabilità del titolo. Per ulteriori dettagli, ecco la recensione del titolo.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Segnalazione Errore
