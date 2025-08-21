Nintendo domina sotto ogni punto di vista nelle classifiche giapponesi della prima metà di agosto

La famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i dati dei videogiochi e delle console più venduti su suolo nipponico dal 4 al 17 agosto, in un periodo di due settimane; iniziamo con la classifica dei videogiochi più comprati in formato fisico in Giappone (il secondo valore sono le vendute totali dall'uscita):
- [NS2] Mario Kart World - 144.911 / 1.590.539
- [NS2] Donkey Kong Bananza - 60.200 / 267.255
- [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 38.200 / 92.691
- [NSW] Minecraft - 20.204 / 3.975.511
- [NS2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 19.172 / 47.591
- [NSW] Gradius Origins - 18.998 / Nuovo
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 18.111 / 6.416.707
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 12.575 / 8.199.885
- [NSW] Super Mario Party Jamboree - 12.040 / 1.371.808
- [NSW] Tamagotchi Plaza - 11.265 / 172.862
Senza grande stupore, Mario Kart World è ancora primo e ha superato il milione e mezzo di copie fisiche piazzate. Mario Kart 8 Deluxe, sebbene con numeri ben inferiori, continua a piazzare copie per chi non è passato su Nintendo Switch 2 per il momento.
Le console più vendute in Giappone a inizio agosto
Vediamo invece quali sono le piattaforme da gioco più vendute nelle due settimane di riferimento:
- Switch 2 - 179.641
- Switch OLED - 18.236
- Switch Lite - 13.135
- PS5 - 10.631
- Switch - 5.975
- PS5 Pro - 4.376
- PS5 Digital Edition - 2.124
- Xbox Series X - 351
- Xbox Series S - 189
- Xbox Series X Digital Edition - 112
- PS4 - 32
Come ci si può aspettare, Nintendo Switch 2 domina e PS5 riesce a rimanere in coda alle console di Nintendo, mentre Xbox è relegata in fondo alla classifica, in grado di vendere alcune centinaia di unità e non di più.
Parlando sempre di Giappone, pare che su Steam, gli utenti giapponesi lascino soprattutto recensioni negative.