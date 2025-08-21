0

Nintendo domina sotto ogni punto di vista nelle classifiche giapponesi della prima metà di agosto

Le classifiche dei prodotti più venduti in Giappone in ambito videoludico vedono Nintendo dominare in cima alla classifica sotto ogni punto di vista. Vediamo le Top 10.

Marie Armondi   —   21/08/2025
La famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i dati dei videogiochi e delle console più venduti su suolo nipponico dal 4 al 17 agosto, in un periodo di due settimane; iniziamo con la classifica dei videogiochi più comprati in formato fisico in Giappone (il secondo valore sono le vendute totali dall'uscita):

  • [NS2] Mario Kart World - 144.911 / 1.590.539
  • [NS2] Donkey Kong Bananza - 60.200 / 267.255
  • [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 38.200 / 92.691
  • [NSW] Minecraft - 20.204 / 3.975.511
  • [NS2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 19.172 / 47.591
  • [NSW] Gradius Origins - 18.998 / Nuovo
  • [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 18.111 / 6.416.707
  • [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 12.575 / 8.199.885
  • [NSW] Super Mario Party Jamboree - 12.040 / 1.371.808
  • [NSW] Tamagotchi Plaza - 11.265 / 172.862

Senza grande stupore, Mario Kart World è ancora primo e ha superato il milione e mezzo di copie fisiche piazzate. Mario Kart 8 Deluxe, sebbene con numeri ben inferiori, continua a piazzare copie per chi non è passato su Nintendo Switch 2 per il momento.

Le console più vendute in Giappone a inizio agosto

Vediamo invece quali sono le piattaforme da gioco più vendute nelle due settimane di riferimento:

  • Switch 2 - 179.641
  • Switch OLED - 18.236
  • Switch Lite - 13.135
  • PS5 - 10.631
  • Switch - 5.975
  • PS5 Pro - 4.376
  • PS5 Digital Edition - 2.124
  • Xbox Series X - 351
  • Xbox Series S - 189
  • Xbox Series X Digital Edition - 112
  • PS4 - 32

Come ci si può aspettare, Nintendo Switch 2 domina e PS5 riesce a rimanere in coda alle console di Nintendo, mentre Xbox è relegata in fondo alla classifica, in grado di vendere alcune centinaia di unità e non di più.

Parlando sempre di Giappone, pare che su Steam, gli utenti giapponesi lascino soprattutto recensioni negative.

