Nintendo domina sotto ogni punto di vista nelle classifiche giapponesi della prima metà di agosto

La famosa testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i dati dei videogiochi e delle console più venduti su suolo nipponico dal 4 al 17 agosto, in un periodo di due settimane; iniziamo con la classifica dei videogiochi più comprati in formato fisico in Giappone (il secondo valore sono le vendute totali dall'uscita):

[NS2] Mario Kart World - 144.911 / 1.590.539

[NS2] Donkey Kong Bananza - 60.200 / 267.255

[NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 38.200 / 92.691

[NSW] Minecraft - 20.204 / 3.975.511

[NS2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 19.172 / 47.591

[NSW] Gradius Origins - 18.998 / Nuovo

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 18.111 / 6.416.707

[NSW] Animal Crossing: New Horizons - 12.575 / 8.199.885

[NSW] Super Mario Party Jamboree - 12.040 / 1.371.808

[NSW] Tamagotchi Plaza - 11.265 / 172.862

Senza grande stupore, Mario Kart World è ancora primo e ha superato il milione e mezzo di copie fisiche piazzate. Mario Kart 8 Deluxe, sebbene con numeri ben inferiori, continua a piazzare copie per chi non è passato su Nintendo Switch 2 per il momento.