Black Myth: Wukong è ora disponibile su Xbox e gira a 60 fps anche su Series S

Black Myth: Wukong è ora disponibile su Xbox, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che potete vedere qui sotto, ma la sorpresa è un'altra: il gioco gira a 60 fps anche su Series S, smentendo tutta la narrazione sulle difficoltà della conversione.
Come certamente ricorderete, la lunga attesa per l'arrivo della versione Xbox Series X|S del titolo sviluppato da Game Science era dovuta, sulla carta, alla complessità del far funzionare un'esperienza graficamente così sofisticata sulla console economica di casa Microsoft.
Generalmente, quando si fanno discorsi del genere significa che il gioco si muoverà a stento a 30 fps con i preset più bassi, ma ecco la sorpresa: Black Myth: Wukong non solo vanta un colpo d'occhio niente male su Series S, ma include ben tre modalità grafiche, di cui una capace di raggiungere i sessanta fotogrammi al secondo.
Alla luce dei video già comparsi in rete, sembra che la modalità Qualità a 30 fps vanti una risoluzione ricostruita pari a 1440p, mentre le modalità Bilanciata e Prestazioni offrono un output a 720p, anche qui ricostruito, ma una qualità variabile e un target fissato rispettivamente a 40 fps e a 60 fps.
Una conversione miracolosa?
Lo scorso gennaio il game director di Black Myth: Wukong ha nuovamente negato le voci riguardanti un'eventuale esclusiva temporale su PlayStation, dicendo che il gioco non era ancora uscito su Xbox per via delle limitazioni tecniche di Series S.
Ebbene, dando per buone le parole del director, a quanto pare il supporto di Microsoft ha fatto letteralmente miracoli, consentendo a Game Science di realizzare una conversione fantastica del suo straordinario action RPG.