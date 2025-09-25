Black Myth: Wukong è (quasi) al suo minimo storico su Amazon, goditi uno dei migliori titoli del 2024

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Black Myth: Wukong, uno dei titoli più interessanti usciti lo scorso anno. L'offerta prevede uno sconto attivo dell'11% e un costo totale e finale d'acquisto di 62,55€, circa 3€ sopra il minimo storico fissato sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure clicca sul box dedicato qui in basso per accedere alla pagina del prodotto: L'edizione fisica del gioco include un codice voucher per la Digital Deluxe Edition, offrendo ai giocatori contenuti digitali esclusivi che arricchiscono l'esperienza fin dalle prime fasi. Tra questi, spicca l'arma Bastone della Nubebronzea, insieme all'equipaggiamento dell'opera Nuo, che comprende la maschera, l'armatura della carità, i bracciali di pelle e gli stivali. A completare il pacchetto, un oggetto unico: le campane del vento.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gioco invita i giocatori a esplorare un mondo sconosciuto e ricco di luoghi da scoprire, dove ogni passo rivela nuove opportunità e un affascinante regno intriso di antica mitologia cinese. Tra le sfide più memorabili vi sono gli scontri contro nemici imponenti e boss di sorta.
Una delle caratteristiche principali di questi scontri è la varietà di nemici, ciascuno con abilità uniche, che garantiscono combattimenti dinamici e strategici. Per approfondire di più il titolo, dai uno sguardo alla nostra recensione.