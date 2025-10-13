Black Myth: Wukong riceve un grosso aggiornamento che migliora le prestazioni, su PS5 è pesantissimo

Gli sviluppatori per il momento non hanno condiviso dettagli più precisi, ma non ci sarà da attendere molto: il rollout è previsto per oggi, 13 ottobre , su tutte le piattaforme. Le note ufficiali verranno pubblicate a breve sul sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo .

Game Science ha annunciato sui social l'arrivo di un corposo aggiornamento per tutte le versioni di Black Myth: Wukong , pensato per risolvere diversi bug e migliorare l'ottimizzazione delle prestazioni in vari ambiti.

Attenzione alle mod su PC e fate tanto spazio sulla vostra PS5

Il team di sviluppo ha precisato che l'aggiornamento andrà a modificare numerosi file di base. Per questo motivo, i giocatori su PC sono stati avvisati: le mod installate potrebbero causare problemi di compatibilità, impedendo l'avvio del gioco o generando messaggi di errore durante il gameplay. Il consiglio è di rimuoverle temporaneamente e verificarne la compatibilità prima di reinstallarle.

Su PS5, la patch andrà a sovrascrivere buona parte dei file principali, con un peso di circa 93,5 GB tra download e installazione. Praticamente quanto l'intero gioco base, che si aggira sui 105 GB. Game Science raccomanda di liberare spazio sull'SSD per completare l'operazione, oppure, nel caso si possieda una copia digitale, di disinstallare il gioco e scaricarlo nuovamente dal PlayStation Store, così da ottenere direttamente la versione aggiornata.