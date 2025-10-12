Sembra che Xbox stia sparendo dagli scaffali di Target e Walmart, stando alle testimonianze di alcuni utenti che sostengono di lavorare per le due catene americane, che potrebbero dunque aver deciso di smettere di vendere le console Microsoft e il relativo software.

Non si tratterebbe di un approccio inedito, alla luce di quanto accaduto con Costco nelle scorse settimane. "Il Target in cui lavoro ha rimosso tutti i giochi Xbox e sono abbastanza sicuro che sarà così anche negli altri punti vendita", ha scritto un utente, aggiungendo che i titoli rimasti verranno probabilmente smaltiti in saldo.

"Il mio Target di zona sta eliminando la sezione Xbox", ha scritto un altro utente, supportando la propria testimonianza con una foto. "Il responsabile del reparto elettronica ha detto che non venderanno più console, giochi o accessori. Ha inoltre aggiunto che tutti i Target dell'area di Kansas City stanno facendo lo stesso."

Un ulteriore messaggio riferisce che "Il Walmart in cui lavoro sta eliminando i giochi Xbox. Stiamo ristrutturando il negozio e il nuovo layout per il reparto elettronica non includerà più una sezione Xbox, mentre Nintendo Switch e PlayStation verranno ridotti a una sola vetrina ciascuno. In un anno di lavoro avrò venduto forse cinque titoli per Xbox."