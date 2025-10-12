Xbox Game Pass: vediamo i primi giochi annunciati per ottobre, un mese straordinario per vari motivi

Si sta discutendo tantissimo in questi giorni di Xbox Game Pass, principalmente a causa delle modifiche effettuate da Microsoft all'organizzazione del servizio e dei nuovi prezzi, ma fortunatamente nei prossimi giorni si tornerà a parlare soprattutto di giochi, perché ce ne sono veramente tanti in arrivo. La questione iniziale è ormai ben nota: con un aggiornamento arrivato a sorpresa, Microsoft ha annunciato grandi cambiamenti a Game Pass che hanno portato a una riorganizzazione del servizio sui tre livelli chiamati ora Essential, Premium e Ultimate più il solito PC Game Pass, rimodulando l'offerta, ma soprattutto aumentando in maniera notevole il prezzo di Ultimate, cosa che ha generato notevoli polemiche.
L'aumento è (parzialmente) giustificato da un incremento nell'offerta, che ora comprende anche il catalogo Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew e la possibilità di utilizzare il Cloud Gaming migliorato a 1440p, ma il prezzo di 26,99€ al mese diventa piuttosto impegnativo, rispetto a come è andata finora. La rimodulazione comporta probabilmente una serie di riflessioni da fare per molti utenti, considerando che se in precedenza l'abbonamento ad Ultimate era una scelta veramente ovvia visto il rapporto prezzo/qualità, ora la questione va presa con maggiore cautela, ma se non altro dovrebbe spingere Microsoft a offrire ancora di più in termini soprattutto di lanci nel catalogo. Come vediamo nella panoramica dei primi giochi in arrivo a ottobre in Xbox Game Pass, quest'ultimo aspetto sembra già messo in moto.
Le novità principali sulla riorganizzazione di Game Pass
Essential - 8,99€ al mese:
- Accesso diretto a un catalogo in espansione di oltre 50 giochi
- Cloud Gaming che consente di giocare in streaming ai titoli del catalogo e alcuni di quelli nella propria libreria
- Multiplayer online
- Sconti e altri vantaggi
Premium - 12,99€ al mese:
- Accesso diretto a un catalogo in espansione di "oltre 200 giochi" (attualmente quasi 400, in verità)
- Nuovi giochi Xbox entro 12 mesi dal lancio (tranne Call of Duty)
- Cloud Gaming da catalogo Game Pass e propria libreria con minore tempo di attesa
- Multiplayer online
- Sconti e altri vantaggi
Ultimate - 26,99€ al mese:
- Accesso diretto a un catalogo in espansione di "oltre 400 giochi" (attualmente ne risultano più di 800, secondo il catalogo ufficiale)
- Nuovi giochi al day one in catalogo
- EA Play e Classici Ubisoft+ inclusi, Crew di Fortnite in arrivo a novembre
- Cloud Gaming avanzato a 1440p
- Multiplayer online
- Programma Reward più vantaggioso e altri bonus
PC Game Pass - 14,99€ al mese:
- Accesso diretto al catalogo in espansione con centinaia di giochi
- Nuove uscite al day one in catalogo
- EA Play
- Programma Reward e altri vantaggi
Come conseguenza della riorganizzazione dei livelli e dell'introduzione di Ubisoft+ Classics in Ultimate, già nei primi di ottobre abbiamo assistito all'arrivo di oltre 100 giochi aggiuntivi sparsi fra i vari tier, tra i quali Hogwarts Legacy e moltissimi titoli del publisher francese.
Ball x Pit - Cloud, Xbox e PC, 15 ottobre (Ultimate, PC)
La prima delle novità assolute di questa mandata su Game Pass è Ball x Pit, una sorta di fusione tra Arkanoid, uno shooter bullet hell e un RPG roguelike fantasy.
Nel caso siate disperatamente alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito, in un mercato che tende a incanalarsi lungo i soliti binari del sistema di generi, ecco un titolo che sembra godere a sfuggire a qualsiasi catalogazione sensata. Sviluppato da Kenny Sun e pubblicato ovviamente da Devolver Digital, Ball x Pit mette insieme caratteristiche apparentemente inconciliabili, e lo fa cercando di farle stridere il più possibile fra loro, mettendo in scena una tempesta sensoriale di luci, colori, palline ed esplosioni che davvero potrebbe richiedere di un paio di occhiali da sole. Dopo la caduta di Babilonia, si legge nell'intro che ha elementi addirittura biblici, al posto dell'antica città si trova solo un pozzo profondissimo che ospita ora tesori inestimabili e una quantità assurda di mostri. Il nostro compito è calarci in questo luogo e lanciare proiettili magici (palline) con vari effetti e caratteristiche per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile.
Keeper - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 17 ottobre (Ultimate, PC)
Tra le novità più interessanti in assoluto tra quelle in uscita in questo periodo, Keeper è il nuovo gioco di Double Fine e uno dei giochi più strani e originali che sia capitato di vedere di recente.
Creato da Lee Petty, si tratta di un'avventura che ha per protagonista un faro animato, con il quale ci ritroviamo ad esplorare uno strano mondo post-apocalittico in compagnia di un bizzarro uccello che, in qualche modo, si ritrova legato all'edificio semovente.
Keeper è una storia raccontata senza parole: si tratta di un'avventura d'atmosfera in terza persona ambientata in un mondo "post-umano", dopo che l'esistenza dell'umanità sotto il sole è da tempo trascorsa e il pianeta è popolato da creature diverse. Dopo eoni di sonno, una reliquia del passato si anima improvvisamente: è un antico faro che si ritrova dotato di strane zampe e, con queste, prende parte a un viaggio incredibile. È un titolo che sintetizza bene la volontà di sperimentare di Double Fine, a partire dal soggetto fino ad alcune soluzioni di gioco che si basano in gran parte sull'uso della luce del faro e dello strano uccello che fa da compagno d'avventura al bizzarro protagonista.
Ninja Gaiden 4 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 21 ottobre (Ultimate, PC)
Altra uscita al day one di enorme interesse è Ninja Gaiden 4, titolo che rappresenta il grande ritorno di una serie storica con un capitolo completamente nuovo. E diverse sono in effetti le novità apportate da questo, a partire proprio dagli autori e dalla produzione, essendo sviluppato in collaborazione da Team Ninja e soprattutto PlatinumGames, sotto l'egida di Xbox Game Studios.
È un gioco d'azione che riprende lo stile classico della serie moderna in 3D, ma che apporta anche alcune novità al gameplay grazie allo stile tipico di PlatinumGames e all'introduzione di un personaggio inedito ad affiancare il protagonista storico Ryu Hayabusa: Yakumo. La storia racconta come i clan Hayabusa e Raven abbiano combattuto storicamente per cercare di mantenere la pace nel mondo, con gli Hayabusa a rimanere al centro dell'attenzione e i Raven più nascosti nell'ombra, anche perché mossi da una "motivazione segreta". La centralità di Yakumo in Ninja Gaiden 4 consentirà di scoprire nuovi aspetti della storia, con il giovane combattente che avrà modo di mettere in mostra il suo particolare stile di combattimento in grado di dare una notevole spinta innovativa alle meccaniche classiche della serie, comunque mantenute anche qui dalla presenza di Ryu, vero e proprio elemento di raccordo con la tradizione.
The Outer Worlds 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 ottobre (Ultimate, PC)
Probabilmente il titolo di maggior rilievo in questa ricca mandata è The Outer Worlds 2, nuovo capitolo nella serie di RPG ad ambientazione fantascientifica di Obsidian che promette di rappresentare un'evoluzione sostanziale di quanto ha rappresentato il capostipite.
Anche questo è animato da un notevole spirito sarcastico, con uno humour tutto giocato sulla critica al capitalismo estremo che ha portato alla colonizzazione dei pianeti in questa particolare visione del futuro. Come agente del Direttorato Terrestre, siamo incaricati di scoprire l'origine di devastanti fratture che minacciano di annientare l'intera umanità. Le indagini ci portano nella colonia Arcadia, un luogo ameno e dilaniato da un'intensa guerra fra fazioni diverse, in cui è stata creata la tecnologia del motore a proiezione. In questa situazione complicata ci troviamo ad agire portando avanti varie quest e interagendo con numerosi personaggi, con la possibilità di prendere scelte importanti per il prosieguo della storia con conseguenze differenti, secondo le tradizionali caratteristiche dei giochi di ruolo Obsidian. Grazie a una produzione di spessore decisamente superiore e una maggiore quantità di tempo investito, The Outer Worlds 2 sembra rappresentare la completa realizzazione della visione del team sull'RPG fantascientifico che avevamo già ben intravisto nel capitolo precedente.
Gli arrivi e le partenze della prima parte di ottobre 2025
Disponibili su Game Pass dall'8 ottobre
- Supermarket Simulator - Cloud, Xbox e PC, 8 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- Baldur's Gate e Baldur's Gate II: Enhanced Editions - PC, 9 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- The Casting of Frank Stone - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 14 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- Ball x Pit - Cloud, Xbox e PC, 15 ottobre (Ultimate, PC)
- The Grinch: Christmas Adventures - Cloud, Xbox e PC, 15 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- Eternal Strands - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 15 ottobre (Premium)
- He Is Coming (Game Preview) - PC, 15 ottobre (Premium)
- Ninja Gaiden 2 Black - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 15 ottobre (Premium)
- Pax Dei - PC, 16 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- Keeper - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 17 ottobre (Ultimate, PC)
- Evil West - Cloud, Xbox e PC, 21 ottobre (Ultimate, Premium, PC)
- Ninja Gaiden 4 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 21 ottobre (Ultimate, PC)
- The Outer Worlds 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 ottobre (Ultimate, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 ottobre
- Cocoon (Cloud, Xbox e PC)
- Core Keeper (Cloud, Xbox e PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed (Cloud, Xbox e PC)